M5S: deroga 2 mandati in stand-by, 'lodo Grillo' per eletti 'scaduti' prof in scuola formazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Una via d'uscita la sta cercando anche Beppe Grillo. Perché la tagliola dei due mandati e poi a casa -regola aurea del Movimento- rischia di trasformarsi in un boomerang per il partito fondato da lui e Gianroberto Casaleggio. E così negli scambi avuti negli ultimi giorni, con big ma anche peones del Movimento, Grillo è tornato a ribadire che una soluzione si troverà per tutti, tra queste, apprende l'Adnkronos, anche quella di contratti ad hoc per gli eletti in uscita nella scuola di formazione del M5S. Ex eletti trasformati in prof, dunque -dopo essersi lasciati due mandati alle spalle- in cattedra per deputati e senatori che verranno e che, forti dei loro insegnamenti sulla vita parlamentare, entreranno ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Una via d'uscita la sta cercando anche Beppe. Perché la tagliola dei duee poi a casa -regola aurea del Movimento- rischia di trasformarsi in un boomerang per il partito fondato da lui e Gianroberto Casaleggio. E così negli scambi avuti negli ultimi giorni, con big ma anche peones del Movimento,è tornato a ribadire che una soluzione si troverà per tutti, tra queste, apprende l'Adnkronos, anche quella di contratti ad hoc per gliin uscita nelladidel M5S. Extrasformati in, dunque -dopo essersi lasciati duealle spalle- in cattedra per deputati e senatori che verranno e che, forti dei loro insegnamenti sulla vita parlamentare, entreranno ...

