LIVE Tuffi | Mondiali 2022 in DIRETTA | via alla finale femminile dalla piattaforma!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PallaNUOTO) 19.04 Triplo e mezzo avanti carpiato per l'americana Wright. 61.50 per la statunitense. 19.03 Doppio e mezzo indietro carpiato per l'olandese Praasterink. 46.40 per lei. 19.02 54.00 punti per la canadese Boyd in questo primo tuffo. 19.00 Sarà la canadese Boyd a iniziare questa gara dalla piattaforma. Triplo salto mortale e mezzo carpiato per lei. 18.56 "Non me l'aspettavo proprio, perché in questo periodo non mi sono allenamento al massimo delle mie condizioni", le sue parole dopo la semifinale. 18.53 La 23enne italo-canadese ha condotto una gara in controllo, con un bellissimo doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e ...

