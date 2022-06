La pizza non bagna Napoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la settimana dedicata alla mozzarella consumata sul palco di Piazza del Plebiscito da Vanessa Incontrada – argomento delicato e che ha richiesto una buona dose di non curanza per evitare di trascendere in risse social da parte di chi sui social un po’ ci lavora, come me – la regina indiscussa della polemica virale è stata la pizza. Povera, tanto amata pizza mia che ogni tanto diventi motivo di litigio. Ti hanno proclamata Patrimonio dell’Umanità per poi trasformarti in gourmet, ti hanno iniziato a vendere a 65 euro quando da piccolo costavi circa 3.000 lire. Ed è qui che un Flavio Briatore in cerca di visibilità affonda il suo colpo, colpo degno ormai dei chiacchiericci della Zanzara di Cruciani e poco più: è impossibile che la pizza costi 4, 5 o 6 euro. Partendo dal presupposto che no, la margherita non costa 4 euro o almeno ... Leggi su fmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la settimana dedicata alla mozzarella consumata sul palco di Piazza del Plebiscito da Vanessa Incontrada – argomento delicato e che ha richiesto una buona dose di non curanza per evitare di trascendere in risse social da parte di chi sui social un po’ ci lavora, come me – la regina indiscussa della polemica virale è stata la. Povera, tanto amatamia che ogni tanto diventi motivo di litigio. Ti hanno proclamata Patrimonio dell’Umanità per poi trasformarti in gourmet, ti hanno iniziato a vendere a 65 euro quando da piccolo costavi circa 3.000 lire. Ed è qui che un Flavio Briatore in cerca di visibilità affonda il suo colpo, colpo degno ormai dei chiacchiericci della Zanzara di Cruciani e poco più: è impossibile che lacosti 4, 5 o 6 euro. Partendo dal presupposto che no, la margherita non costa 4 euro o almeno ...

