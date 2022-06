G7 “Sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario” (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo fermi nella solidarietà verso l'Ucraina e riaffermiamo il nostro costante impegno a sostenere il governo e il popolo ucraino nella loro coraggiosa difesa della sovranità e dell'integrità territoriale del loro paese e nella loro lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico. Continueremo a fornire Sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico e staremo con l'Ucraina per tutto il tempo necessario”. E' quanto si legge nelle conclusioni del G7 sull'Ucraina. “Accogliamo con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina e alla Moldavia – prosegue il testo -. Ribadiamo la nostra richiesta che la Russia ponga fine a questa guerra, che cessi immediatamente e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo fermi nella solidarietà verso l'e riaffermiamo il nostro costante impegno a sostenere il governo e il popolo ucraino nella loro coraggiosa difesa della sovranità e dell'integrità territoriale del loro paese e nella loro lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico. Continueremo a fornirefinanziario, umanitario, militare e diplomatico e staremo con l'peril”. E' quanto si legge nelle conclusioni del G7 sull'. “Accogliamo con favore la decisione del Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all'e alla Moldavia – prosegue il testo -. Ribadiamo la nostra richiesta che la Russia ponga fine a questa guerra, che cessi immediatamente e ...

