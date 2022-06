Del Vecchio e la sua Essilux | un colosso da 64 mld

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - senaxx110 : @DSantanche Leonardo Del Vecchio odiava i politici come te - enricovalle : RT @GuidoCrosetto: Questo social (immagino anche gli altri) è pieno di persone arrabbiate perché Del Vecchio era ricco, aveva uno yacht ed… -

In rosso Generali ( - 3,03%) e Mediobanca ( - 2,16%): le vendite sono scattate dopo la notizia della scomparsa di Leonardo, primo azionista di Piazzetta Cuccia e terzo socio della ...... nel senso che, dopo il solito apprendistato nell'Italiamelodramma, la celebrità arrivò a ... ma, fra la compagnia impossibile e lo spettacolobenché nuovo della Cavani, per rilanciare ...Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al "Premio David Sassoli", istituito dal Festival nazionale dell'Economia civile per ricordare l'ex presidente del Parlamento europeo, vicino al Festival fi ...Il Ftse Mib segna in chiusura -0,69% in area 21.966 punti. Oggi a tenere banco a Piazza Affari la notizia della scomparsa di Leonardo Del Vecchio, all’età di 87 anni. Notizia che ha alimentato le ...