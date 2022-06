“Davanti a tutti, è spaventoso”. Choc nella metro di Milano: i due ragazzi filmati così (Di lunedì 27 giugno 2022) La scena è stata ripresa su un vagone della metropolitana di Milano, precisamente metro rossa M1 De Angeli. Probabilmente le immagini sono state girate in pieno giorno: i sedili sono tutti occupati da turisti e pendolari, alcune persone in piedi. Tra di loro, mischiati in mezzo alla folla, due ragazzi come tanti. Magliette chiare, pantaloncini da calcio, facce pulite. Ma a un certo punto succede qualcosa di completamente inaspettato. E grave allo stesso modo. Questi ragazzi tirano fuori della cocaina e iniziano a stendere delle strisce sullo smartphone per poi sniffarle, a bordo della metropolitana di Milano, del tutto incuranti della presenza di altri passeggeri. Dato l’abbigliamento estivo è probabile che il video sia stato girato qualche giorno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) La scena è stata ripresa su un vagone dellapolitana di, precisamenterossa M1 De Angeli. Probabilmente le immagini sono state girate in pieno giorno: i sedili sonooccupati da turisti e pendolari, alcune persone in piedi. Tra di loro, mischiati in mezzo alla folla, duecome tanti. Magliette chiare, pantaloncini da calcio, facce pulite. Ma a un certo punto succede qualcosa di completamente inaspettato. E grave allo stesso modo. Questitirano fuori della cocaina e iniziano a stendere delle strisce sullo smartphone per poi sniffarle, a bordo dellapolitana di, del tutto incuranti della presenza di altri passeggeri. Dato l’abbigliamento estivo è probabile che il video sia stato girato qualche giorno ...

