Amministrative | Boccia | ' mai più larghe intese'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Il Partito democratico in molte città è riuscito a sconfiggere anche il centrodestra unito perché la proposta politica progressista è stata chiara: lotta alle diseguaglianze, lotta in difesa dell'ambiente, impegno assoluto per scuola, sanità e trasporti pubblici, battaglia politica per un'Europa sempre più forte". Così Francesco, responsabile Enti Locali del Pd, a Radio Immagina. "Dall'altra parte ci sono forze politiche che sulla UE continuano a litigare, con due partiti su tre dichiaratamente anti europeisti, che predicano nei momenti di difficoltà sull'ambiente il ritorno al carbone e un fisco basato sulla flat tax. Siamo di fronte ad un bivio e alle prossime elezioni politiche ci saranno due visioni di Paese profondamente alternativi sui valori e sul funzionamento della società. Una cosa è certa per il 2023: mai più ...