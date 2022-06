Allarme acqua potabile, 5 cose da sapere: chi decide di chiudere i rubinetti e quando (Di lunedì 27 giugno 2022) Per approfondire : Foto : Siccità: a Milano chiuse le fontane Roma, 27 giugno 2022 - Allarme acqua potabile e spettro rubinetti chiusi anche di giorno. Prospettiva evocata dal capo della Protezione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Per approfondire : Foto : Siccità: a Milano chiuse le fontane Roma, 27 giugno 2022 -e spettrochiusi anche di giorno. Prospettiva evocata dal capo della Protezione ...

Pubblicità

petergomezblog : Siccità, l’allarme di Curcio: “In alcune zone non è escluso un razionamento dell’acqua anche nelle ore diurne”… - enpaonlus : Una ciotola di acqua fresca per gli animali domestici e selvatici! Un piccolo gesto per un grande conforto!… - RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - GloriaSartorio : RT @petergomezblog: Siccità, l’allarme di Curcio: “In alcune zone non è escluso un razionamento dell’acqua anche nelle ore diurne” https://… - RSInews : I virus sopravvivono sulle microplastiche - I patogeni si attaccano su queste particelle nell’acqua e sopravvivono… -