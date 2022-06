Al mercato ottime cipolle di Tropea, provale in agrodolce (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Sono le cipolle di Tropea il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Si tratta di una specialità, che si fregiano del marchio I.G.P., acronimo di “Indicazione Geografica Protetta”. Sulla piazza si possono trovare sia fresche sia nella tipica treccia con gli steli che vengono prima essicati e poi intrecciati evidenziandone la particolarità. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia sono reperibili a un buon rapporto fra qualità e prezzo. Proseguendo fra le cipolle, vi sono anche varietà comuni che, per la maggior parte hanno provenienza italiana. L’assortimento è ampio e spazia fra le bianche, le rosse e le dorate che fanno riscontrare prezzi relativamente stabili. Ricche di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono una buona fonte di ferro, sali ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Bergamo. Sono lediil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Si tratta di una specialità, che si fregiano del marchio I.G.P., acronimo di “Indicazione Geografica Protetta”. Sulla piazza si possono trovare sia fresche sia nella tipica treccia con gli steli che vengono prima essicati e poi intrecciati evidenziandone la particolarità. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia sono reperibili a un buon rapporto fra qualità e prezzo. Proseguendo fra le, vi sono anche varietà comuni che, per la maggior parte hanno provenienza italiana. L’assortimento è ampio e spazia fra le bianche, le rosse e le dorate che fanno riscontrare prezzi relativamente stabili. Ricche di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono una buona fonte di ferro, sali ...

