Aborto in Usa, si corre ai ripari con le app per monitorare il ciclo (Di lunedì 27 giugno 2022) Quanto può contare la mole di dati che consegni ogni mese all'applicazione installata sul tuo smartphone per monitorare il ciclo mestruale? Tanto, se sei negli Stati Uniti dal momento in cui la sentenza Roe v. Wade che garantiva il diritto di abortire è stata ribaltata. Cosa significa questo? Non che l'Aborto in Usa sia attualmente vietato ma che ogni Stato ha la facoltà di decidere per sé. Cosa è accaduto finora? A tre giorni dallo storico e anacronistico – impossibile non sottolinearlo anche con un certo sgomento – risultato, sono nove gli stati che hanno vietato l'Aborto e dodici quelli in procinto di farlo. Da quando la notizia è stata data il dibattito sulla questione e sull'utilizzo di app per monitorare ciclo si è infiammato.

