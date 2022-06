Uomini e Donne, due protagonisti storici non torneranno a settembre (Di domenica 26 giugno 2022) Nella prossima edizione di Uomini e Donne, quella che prenderà il via il prossimo settembre 2022, il trono over quasi certamente perderà due volti iconici di questa edizione, ovvero Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Quest’ultimo è stato smascherato persino da Maria De Filippi, che più volte in trasmissione gli ha fatto notare come seguisse lo stesso copione con tutte le Donne, e in effetti è proprio così. Per quanto riguarda invece Riccardo Guarnieri, svanita completamente la possibilità di un ritorno di fiamma con la ex Ida Platano, sembra che quest’ultima non abbia intenzione di tornare in trasmissione se ci torna anche l’uomo. E se davvero è così, va da sé che la scelta di Maria De Filippi ricadrà sempre su Ida, la sua pupilla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 giugno 2022) Nella prossima edizione di, quella che prenderà il via il prossimo2022, il trono over quasi certamente perderà due volti iconici di questa edizione, ovvero Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Quest’ultimo è stato smascherato persino da Maria De Filippi, che più volte in trasmissione gli ha fatto notare come seguisse lo stesso copione con tutte le, e in effetti è proprio così. Per quanto riguarda invece Riccardo Guarnieri, svanita completamente la possibilità di un ritorno di fiamma con la ex Ida Platano, sembra che quest’ultima non abbia intenzione di tornare in trasmissione se ci torna anche l’uomo. E se davvero è così, va da sé che la scelta di Maria De Filippi ricadrà sempre su Ida, la sua pupilla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e ...

Pubblicità

EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - francescocosta : Occhio, però, a descriverla semplicisticamente come 'una guerra degli uomini contro le donne'. Decenni di studi e s… - JeAVRIL93 : RT @EIGHTSVOICE: la natura con le donne è stata proprio carogna dal ciclo al parto agli sbalzi ormonali e poi siccome questo non era abbast… - gioskata : RT @EIGHTSVOICE: la natura con le donne è stata proprio carogna dal ciclo al parto agli sbalzi ormonali e poi siccome questo non era abbast… -