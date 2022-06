Osimhen torna sullo scontro con Skriniar: “E’ stato come un infortunio pre-morte” (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVictor Osimhen è tornato a parlare del terribile infortunio rimediato nella gara di andata dello scorso campionato contro l’Iter a San Siro. In quella circostanza l’attaccante del Napoli fu costretto a uscire dal campo dopo un duro scontro aereo con Skriniar che lo ha costretto a un delicatissimo intervento chirurgico. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Wazobia FM: “L’infortunio che ho subito contro l’Inter è stato come un infortunio pre-morte. Posso parlare solo io di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo, sono l’unico che l’ha sentito. Ma essendo riuscito ad uscire dal campo da solo, senza l’aiuto della barella, ho capito che era qualcosa che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVictorto a parlare del terribilerimediato nella gara di andata dello scorso campionato contro l’Iter a San Siro. In quella circostanza l’attaccante del Napoli fu costretto a uscire dal campo dopo un duroaereo conche lo ha costretto a un delicatissimo intervento chirurgico. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Wazobia FM: “L’che ho subito contro l’Inter èunpre-. Posso parlare solo io dimi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo, sono l’unico che l’ha sentito. Ma essendo riuscito ad uscire dal campo da solo, senza l’aiuto della barella, ho capito che era qualcosa che ...

