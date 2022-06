Pubblicità

ecotorvergata : RT @istsupsan: ??Monitoraggio #COVID19, sono online le slide esplicative della situazione epidemiologica dell'ultima settimana ??diffuso pegg… - ParetoBiblio : RT @istsupsan: ??Monitoraggio #COVID19, sono online le slide esplicative della situazione epidemiologica dell'ultima settimana ??diffuso pegg… - siamosolocani : RT @istsupsan: ??Monitoraggio #COVID19, sono online le slide esplicative della situazione epidemiologica dell'ultima settimana ??diffuso pegg… - MaurizioTorchi2 : RT @johnnyargo1: I #contagi #Covid #Omicron crescono. Ma è praticamente un raffreddore. Ormai fanno paura solo le #quarantene. Rassegnatevi… - johnnyargo1 : I #contagi #Covid #Omicron crescono. Ma è praticamente un raffreddore. Ormai fanno paura solo le #quarantene. Rasse… -

ilmessaggero.it

5, emergenza ibuprofene. Federfarma: 'Manca da settimane, ma ci sono delle alternative' L'INFARTO Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare il via libera a questa ipotesi che sta prendendo ...i contagi: reparto Covid pieno a Pordenone, tutti i positivi isolati in una stanza5, in meno di 5 mesi 22mila vittime La varianteche domina la scena dal 31 gennaio ... Omicron, crescono i contagi: reparto Covid pieno a Pordenone, tutti i positivi isolati in una stanza Manca ancora un piano, ma i contagi continuano a crescere APPROFONDIMENTI PORDENONE Omicron, crescono i contagi: reparto Covid pieno a Pordenone, tutti i. Omicron 5 tende a essere sottovalutato. IL CA ...Omicron, crescono i contagi: reparto Covid pieno a Pordenone, tutti i positivi isolati in una stanza La variante Omicron che domina la scena dal 31 gennaio scorso con le sue sottovarianti come ...