«L’Ora - Inchiostro contro piombo» | un lodevole tentativo

Pubblicità

nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la serie con #ClaudioSantamaria #LOraInchiostroControPiombo https://… - VirtualRaven : @vannifrediani ti dico solo che la foto è un po' vecchia e ora la situazione è anche peggiorata, non hanno manco l'… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 22 giugno 2022, Chi l’ha Visto? 13.6%, L’Ora – Inchiostro contro Piombo 9.1% - fraversion : la terza puntata di L’ora – Inchiostro contro piombo ieri è stata vista da 1.318.000 telespettatori con il share 9.… - tuttotv_info : L’Ora – Inchiostro contro piombo, trama, quarta puntata, mercoledì 29 giugno 2022 -

È un omaggio a quel giornalismo d'inchiesta che prima si consumava sulle rotative e, oggi, in qualche sparuto programma televisivo, quello che Canale 5 ha reso a "contro piombo" . Ma è anche il ricordo del giornale palermitano che cercò di levare alta la voce in un territorio in cui la mafia imponeva il silenzio. La serie, tratta dal libro di ...Si consumeranno certamente fiumi die altrettanto di ...'operazione sta riuscendo, in quanto la dipendenza dell' Italia ...che nel Paese occorrono soldi 'a cofane', come diceva in una ...