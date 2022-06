Ladre rom arrestate dopo un inseguimento: una è incinta di 6 mesi, serviva a raggirare le vittime (Di domenica 26 giugno 2022) OSIMO - Il Nucleo operativo radiomobile di Osimo mette a segno un altro duro colpo contro le bande di malviventi che raggirano e derubano gli anziani. Venerdì sera hanno arrestato in flagrante quattro ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 giugno 2022) OSIMO - Il Nucleo operativo radiomobile di Osimo mette a segno un altro duro colpo contro le bande di malviventi che raggirano e derubano gli anziani. Venerdì sera hanno arrestato in flagrante quattro ...

