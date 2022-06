Inter, Sebastiano Esposito va all’Anderlecht in prestito (Di domenica 26 giugno 2022) In casa Inter, oltre alle bollenti questioni relative alla cessione di Milan Skriniar al PSG e il suggestivo ritorno di Romelu Lukaku, sorgono altre esigenze. Quella vitale di sfoltire la rosa. Elementi come Vidal, Vecino, Sanchez, Pinamonti e forse Dzeko, chiuso dal ritorno del belga. In terra fiamminga, invece, andrà Sebastiano Esposito, destinazione Anderlecht, lasciando l’Inter in prestito per la quarta volta di fila. Sebastiano Esposito-Anderlecht, i dettagli Il classe 2002 volerà in Belgio con la formula del prestito con il diritto di riscatto. Tuttavia, i nerazzurri si sono voluti avvalere del controriscatto a 1 milione di euro. Un’operazione che fa intendere come la società riponga la fiducia nel giocatore del suo prodotto giovanile, in attesa ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 giugno 2022) In casa, oltre alle bollenti questioni relative alla cessione di Milan Skriniar al PSG e il suggestivo ritorno di Romelu Lukaku, sorgono altre esigenze. Quella vitale di sfoltire la rosa. Elementi come Vidal, Vecino, Sanchez, Pinamonti e forse Dzeko, chiuso dal ritorno del belga. In terra fiamminga, invece, andrà, destinazione Anderlecht, lasciando l’inper la quarta volta di fila.-Anderlecht, i dettagli Il classe 2002 volerà in Belgio con la formula delcon il diritto di riscatto. Tuttavia, i nerazzurri si sono voluti avvalere del controriscatto a 1 milione di euro. Un’operazione che fa intendere come la società riponga la fiducia nel giocatore del suo prodotto giovanile, in attesa ...

