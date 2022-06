Ecco i prossimi CONCORSI per insegnanti: annuali, con prova scritta a risposta aperta. Quando la preselettiva. TUTTE LE INFO (Di domenica 26 giugno 2022) Il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, previsto dal D.lgs. n. 59/2017, è stato novellato dalle disposizioni del DL n. 36/2022, contenente misure urgenti per l’attuazione del PNRR. Nelle commissioni è stato approvato un emendamento che ne ridisegna alcuni aspetti. Concorso (requisiti, fase transitoria e articolazione), assunzione, anno di prova e vincoli di permanenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 giugno 2022) Il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, previsto dal D.lgs. n. 59/2017, è stato novellato dalle disposizioni del DL n. 36/2022, contenente misure urgenti per l’attuazione del PNRR. Nelle commissioni è stato apto un emendamento che ne ridisegna alcuni aspetti. Concorso (requisiti, fase transitoria e articolazione), assunzione, anno die vincoli di permanenza. L'articolo .

Pubblicità

Paroladeltifoso : Italia Femminile, le convocate per i prossimi Europei - ROTSENOMERO : RT @daniello_carmen: Vi avevo già detto che la prossimi crisi sarà ALIMENTARE? Ecco in cosa sta investendo Bill Gates i suoi soldi. IN TERR… - FerrovieInfo : Se restano confermate ecco le prossime tappe. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #26giugno - LaScrivana : @nfwmbard ed ecco il motivo per cui mi ci volevo catapultare sopra; alla fine l'ordine è partito senza Orlando, ma… - papel61 : RT @CCKKI: #Bollette #luce e #gas, con aumenti ecco stangata da #657euro a famiglia a partire dal prossimo 1 luglio. Lo afferma il# Codaco… -