Beautiful | anticipazioni 27 giugno 2022 | Liam rischia grosso

(Di domenica 26 giugno 2022) Una bruttissima sorpresa attenderàSpencer a, nel corso dell'episodio di lunedì 27. Il giovane, da settimane, è oppresso dai sensi di colpa per aver investito ed ucciso Vinny, ma Bill continua a sollecitarlo ad andare avanti con la sua vita dimenticando l'accaduto. L'uomo, in particolare, ha spiegato al figlio di aver provveduto ad eliminare tutte le prove a suo carico dalla scena dell'incidente e gli ha spiegato che se avesse raccontato la verità alla polizia non gli avrebbero creduto. Vinny, infatti, è responsabile della falsificazione del risultato del test del DNA del bambino di Steffy e tutti avrebbero pensato chelo avesse ucciso per vendetta. A questo punto, il ragazzo ha deciso di ascoltare il consiglio di Bill e ha provato a mettere da parte questa terribile ...

: Baker è convinto che la morte di Vinny sia legata alla truffa del test di paternità Thomas e Baker non sono gli unici ad indagare sul caso di Vinny , anche il buon vecchio ...: Quinn si consola con Carter Iniziamo con quello che ci attende oggi, ovvero Quinn è andata da Carte e cerca di trovare il modo di convincere l'avvocato a dare una seconda ...Beautiful e Una Vita - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 giugno 2022.Bill tenta in tutti i modi di proteggere Liam ma il detective Baker non molla: lo farà confessare Ecco le anticipazioni di Beautiful per la prossima puntata ...