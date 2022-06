Startup hi-tech guidate da donne: l’Ue lancia un bando da 10 milioni di euro (Di sabato 25 giugno 2022) La Commissione europea ha lanciato il secondo bando Women techEu, che segue il successo del primo progetto pilota del 2021. Quest’anno, fino a 130 start-up del settore deep-tech guidate da donne riceveranno finanziamenti per un valore di 10 milioni di euro, oltre a servizi di accelerazione aziendale per far crescere le donne leader tecnologiche di domani. Lo ha annunciato l’Esecutivo Ue. Le candidature sono aperte fino al 4 ottobre 2022. Women techEu fornisce sostegno alle Startup guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa della crescita della loro azienda. Oltre a una sovvenzione di 75.000 euro, le finaliste ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) La Commissionepea hato il secondoWomenEu, che segue il successo del primo progetto pilota del 2021. Quest’anno, fino a 130 start-up del settore deep-dariceveranno finanziamenti per un valore di 10di, oltre a servizi di accelerazione aziendale per far crescere leleader tecnologiche di domani. Lo ha annunciato l’Esecutivo Ue. Le candidature sono aperte fino al 4 ottobre 2022. WomenEu fornisce sostegno alledanella fase iniziale e più rischiosa della crescita della loro azienda. Oltre a una sovvenzione di 75.000, le finaliste ...

