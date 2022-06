LEGO CON 2022: Star Wars, Marvel, Avatar e altre novità! (Di sabato 25 giugno 2022) LEGO ha dato il via alle celebrazioni estive per il suo 90° anniversario con il LEGO CON 2022 Il Gruppo LEGO ha aperto il sipario su LEGO CON, lo spettacolo per eccellenza virtuale e gratuito, che ancora una volta ha entusiasmato i fan di tutto il mondo. Pensato appositamente per le famiglie amanti dei mattoncini, l’appuntamento di due ore, condotto da Vick Hope, Joel McHale e Melvin Odoom, è stato ricco di intrattenimento e ha permesso agli appassionati LEGO di tutti gli angoli del pianeta, di dare un’occhiata in anteprima alle ultime novità del brand. Avvolta nell’atmosfera celebrativa e speciale del 90° anniversario, la programmazione dell’evento è stata fitta di sessioni, tanto da lasciare gli ospiti virtuali a bocca aperta, anche grazie ai momenti dedicati alla magia, al mondo ... Leggi su tuttotek (Di sabato 25 giugno 2022)ha dato il via alle celebrazioni estive per il suo 90° anniversario con ilCONIl Gruppoha aperto il sipario suCON, lo spettacolo per eccellenza virtuale e gratuito, che ancora una volta ha entusiasmato i fan di tutto il mondo. Pensato appositamente per le famiglie amanti dei mattoncini, l’appuntamento di due ore, condotto da Vick Hope, Joel McHale e Melvin Odoom, è stato ricco di intrattenimento e ha permesso agli appassionatidi tutti gli angoli del pianeta, di dare un’occhiata in anteprima alle ultime novità del brand. Avvolta nell’atmosfera celebrativa e speciale del 90° anniversario, la programmazione dell’evento è stata fitta di sessioni, tanto da lasciare gli ospiti virtuali a bocca aperta, anche grazie ai momenti dedicati alla magia, al mondo ...

