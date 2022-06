(Di sabato 25 giugno 2022), l’affare con ilè in dirittura di arrivo. Gli aggiornamenti sulla trattativa per l’esterno classe 2000e lasono sempre più vicini. Per Sportmediaset i bianconeri sono in vantaggio sull’Inter e proprio nelle ultime ore hanno fatto dei passi in avanti per provare a chiudere a breve l’affare. Ilvaluta il giocatore 10 milioni, laspera di inserire contropartite per abbassare la richiesta per il talentuoso esterno italiano nato nel 2000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Cambiaso, l'affare con il Genoa è in dirittura di arrivo. Gli aggiornamenti sulla trattativa per l'esterno classe 2000 Cambiaso e lasono sempre più vicini. Per Sportmediaset i bianconeri sono in vantaggio sull'Inter e proprio nelle ultime ore hanno fatto dei passi in avanti per provare a chiudere a breve l'affare. Il Genoa ...La Juventus , scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe anche provato a dare un'alla ... Non solo, molte squadre anche estere su Zaniolo: e resta il problema rinnovo. Zaniolo comunque è ... Juve, accelerata su Cambiaso del Genoa 78 La Juventus studia una doppia offerta alla Roma per Zaniolo : prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto oppure uno scambio con Arthur . Sempre secondo Tuttosport , il gialloros ...Il Chelsea fa sul serio per De Ligt: proposta contropartita alla Juve I bianconeri si vedono scoppiare in mano il caso De Ligt proprio nei giorni della riuscita dell'operazione Paul Pogba. Il forte ce ...