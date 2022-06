I segreti di bellezza di Megan Fox sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di sabato 25 giugno 2022)Fox ama avere una pelle radiosa, ma come si può raggiungere quell’obiettivo? In realtà è molto semplice e il segreto sta nel perfetto alleato, uno strumento beauty che ha già conquistato Hollywood. Di recenteFox è tornata ad intrattenere la cronaca rosa, sia per gli appuntamenti mondani sia perché ha accettato la proposta di fidanzamento di Machine Gun Kelly. La loro storia d’amore non teme il pettegolezzo né il pregiudizio e l’attrice, nota soprattutto per la saga dei Transformers, ha raccontato di essere molto felice in questo periodo. Con un matrimonio alle porte,Fox cattura spesso l’attenzione dei beauty addicted e in molti s’interrogano circa i suoidi, svelati parzialmente dalla sua make-up artist.Fox. Crediti: InstagramNon molto tempo ...