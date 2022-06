Atletica, Kerley corre i 100 in 9?76 ai Trials: segnale a Jacobs (Di sabato 25 giugno 2022) Se servivano motivazioni extra a Marcell Jacobs a poche ore dal ritorno alle gare oggi pomeriggio a Rieti, il campione olimpico le ha avute oltreoceano. Il suo vice Fred Kerley corre i 100 metri in 9?76 firmando la miglior prestazione mondiale stagionale e la sesta di tutti tempi. Nella notte italiana in occasione dei Trials statunitensi di Eugene, località dell’Oregon che ospiterà i Campionati mondiali fra tre settimane, il 27enne sprinter texano ha corso due volte sotto il muro dei 9?80. In semifinale Kerley ha corso in 9?76 ed in finale in 9?77 con rispettivamente 1,4 e 1,8 metri al secondo di vento a favore. L’argento olimpico di Tokyo 2020, ha preceduto Marvin Bracy (9?85) e Travyon Bromell (9?88). Gli Stati Uniti ai Mondiali saranno rappresentanti da Kerley, Bromell, Bracy e da ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Se servivano motivazioni extra a Marcella poche ore dal ritorno alle gare oggi pomeriggio a Rieti, il campione olimpico le ha avute oltreoceano. Il suo vice Fredi 100 metri in 9?76 firmando la miglior prestazione mondiale stagionale e la sesta di tutti tempi. Nella notte italiana in occasione deistatunitensi di Eugene, località dell’Oregon che ospiterà i Campionati mondiali fra tre settimane, il 27enne sprinter texano ha corso due volte sotto il muro dei 9?80. In semifinaleha corso in 9?76 ed in finale in 9?77 con rispettivamente 1,4 e 1,8 metri al secondo di vento a favore. L’argento olimpico di Tokyo 2020, ha preceduto Marvin Bracy (9?85) e Travyon Bromell (9?88). Gli Stati Uniti ai Mondiali saranno rappresentanti da, Bromell, Bracy e da ...

Pubblicità

sportface2016 : #Atletica, #Kerley corre i 100 in 9'76: segnale a #Jacobs - CatelliRossella : Trials Usa, Kerley 9'83 sui 100, mondiale stagionale - Sport - ANSA - zazoomblog : Atletica Fred Kerley vola in 9.76: 6° uomo di sempre sui 100! Jacobs conosce i 4 avversari americani ai Mondiali -… - ansacalciosport : Trials Usa, Kerley 9'83 sui 100, mondiale stagionale. Vicecampione olimpico 'vola' in batteria. Non brilla Coleman… - Nicola89144151 : 100 Metri: Kerley 9'83, miglior tempo mondiale stagionale #atletica -