Lucrezia Borgia: la femme fatale del Rinascimento (Di venerdì 24 giugno 2022) Lucrezia Borgia nacque a Subiaco il 18 aprile 1480. Nobildonna italiana e figura centrale della famigerata famiglia Borgia del Rinascimento italiano. Figlia dell'illustre Cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, poi divenuto Papa Alessandro VI. Lucrezia è nota per aver vissuto una vita al di fuori dei limiti, spesso accusata di partecipare a numerosi crimini ed eccessi. Sotto una prospettiva storica, invece, ella sembrava essere uno strumento per i progetti ambiziosi di suo fratello, Cesare, e di suo padre. I matrimoni come sigilli di potere Ritratto di Lucrezia Borgia I suoi tre matrimoni in famiglie importanti hanno contribuito ad aumentare il potere politico e territoriale dei Borgia. Nel 1491 la giovane Lucrezia ...

