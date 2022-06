Lo spread Btp - Bund chiude in rialzo a 198 punti base (Di venerdì 24 giugno 2022) Lo spread Btp - Bund ha chiuso a ridosso dei 198 punti base, in rialzo di 3 punti base rispetto a ieri, dopo aver superato in corso di seduta la soglia dei 200 punti. Il rendimento del decennale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) LoBtp -ha chiuso a ridosso dei 198, indi 3rispetto a ieri, dopo aver superato in corso di seduta la soglia dei 200. Il rendimento del decennale ...

Pubblicità

fisco24_info : Lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 198 punti base: Il rendimento del decennale italiano sale al 3,41% - paolocalcinari : RT @sole24ore: ?? Seduta di riscatto per le #Borse europee al termine di una settimana caratterizzata da nervosismo e incertezza. Collocati… - sole24ore : ?? Seduta di riscatto per le #Borse europee al termine di una settimana caratterizzata da nervosismo e incertezza. C… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: 7/Ecco rumor #Bloomberg VIA @markets : #BCE non ha ancora attivato prima linea difesa salva Italia ed euro: tassi #BTP risal… - FIRSTonlineTwit : Le Borse europee tentano il recupero, ma sale lo spread. Asta Btp con rendimenti in aumento - FIRSTonline -