FELIX ROSENQVIST RIMANE CON McLAREN RACING DAL 2023

La McLAREN RACING ha firmato un contratto pluriennale con FELIX ROSENQVIST per RIMANEre nel roster dei piloti del team dal 2023 e oltre. FELIX ROSENQVIST: la novità del team McLAREN La McLAREN RACING sta attualmente valutando le sue formazioni di piloti per il 2023 con il neo formato McLAREN Formula E Team che inizierà la sua stagione di debutto nella serie di corse completamente elettriche e prevede di espandere la Arrow McLAREN SP in una tre vetture la squadra con FELIX dovrebbe guidare in una delle due serie. FELIX, di Värnamo, in Svezia, si è unito alla Arrow McLAREN SP nella NTT INDYCAR ...

Rosenqvist rinnova con McLaren per il 2023 e oltre - FormulaPassion.it Nelle scorse ore si è delineata una situazione a dir poco curiosa in casa McLaren , che ha proposto un rinnovo di contratto pluriennale al proprio pilota Felix Rosenqvist . Lo svedese, attualmente parte della divisione del team partecipante al campionato IndyCar, ha infatti firmato regolarmente l'accordo che lo legherà alla squadra dal 2023 in avanti, ...