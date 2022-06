Di Maio e Giuseppe Conte? Vittorio Feltri, la sentenza: perché hanno torto entrambi (Di venerdì 24 giugno 2022) Luigi Di Maio è sceso dalle stelle perché lassù in alto aveva il capogiro. Il suo contrasto con Conte forse poteva essere risanato, ma il ministro degli Esteri non ha nemmeno provato a rappacificarsi con l'ex presidente del consiglio. Non saprei dire quale dei due personaggi grillini avesse ragione. La mia sensazione è che avessero torto entrambi. Il movimento fondato da Beppe Grillo si è spezzato in due tronconi, entrambi privi di forza e di futuro. Di Maio, da ragazzo di governo, non è riuscito a brillare anche se si è molto impegnato per imparare il congiuntivo, in effetti verba volant, mentre gli atti di governo manent. La sua uscita dalla gabbia di matti grillini è stata accompagnata da un discorso abbastanza strutturato, ma non è bastato a giustificare la fuga ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Luigi Diè sceso dalle stellelassù in alto aveva il capogiro. Il suo contrasto conforse poteva essere risanato, ma il ministro degli Esteri non ha nemmeno provato a rappacificarsi con l'ex presidente del consiglio. Non saprei dire quale dei due personaggi grillini avesse ragione. La mia sensazione è che avessero. Il movimento fondato da Beppe Grillo si è spezzato in due tronconi,privi di forza e di futuro. Di, da ragazzo di governo, non è riuscito a brillare anche se si è molto impegnato per imparare il congiuntivo, in effetti verba volant, mentre gli atti di governo manent. La sua uscita dalla gabbia di matti grillini è stata accompagnata da un discorso abbastanza strutturato, ma non è bastato a giustificare la fuga ...

