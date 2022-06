Conte rimette in riga Brunetta sul Salario minimo (Di venerdì 24 giugno 2022) Passano i mesi e aumentano le difficoltà degli italiani ma il problema sono sempre e solo il Salario minimo e il Reddito di cittadinanza. Almeno questo è quanto sostiene il ministro Renato Brunetta che ieri ha detto che “è stato ricordato anche qui che in Italia abbiamo il miglior sistema di contrattazione in Europa, e forse nel mondo”. Aumentano le difficoltà degli italiani ma il problema sono sempre e solo il Salario minimo e il Reddito di cittadinanza Quel sistema va migliorato ulteriormente. Io preferisco sempre e comunque un contratto a un Salario minimo stabilito per legge, perché il prezzo stabilito per legge di solito produce più guai di quanti ne risolva”. Non solo. A suo dire “il Salario minimo per legge, che uccide la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Passano i mesi e aumentano le difficoltà degli italiani ma il problema sono sempre e solo ile il Reddito di cittadinanza. Almeno questo è quanto sostiene il ministro Renatoche ieri ha detto che “è stato ricordato anche qui che in Italia abbiamo il miglior sistema di contrattazione in Europa, e forse nel mondo”. Aumentano le difficoltà degli italiani ma il problema sono sempre e solo ile il Reddito di cittadinanza Quel sistema va migliorato ulteriormente. Io preferisco sempre e comunque un contratto a unstabilito per legge, perché il prezzo stabilito per legge di solito produce più guai di quanti ne risolva”. Non solo. A suo dire “ilper legge, che uccide la ...

Pubblicità

MilesTeg18 : @La_manina__ È putiniano pure Conte eh, chi ci rimette è solo il PD. - DarioPanzac89 : RT @bepianziani: La scissione di #DiMaio e #spadafora rimette a posto la bilancia in Parlamento. Il peso del #M5S era esagerato rispetto al… - Frances80540381 : RT @bepianziani: La scissione di #DiMaio e #spadafora rimette a posto la bilancia in Parlamento. Il peso del #M5S era esagerato rispetto al… - bepianziani : La scissione di #DiMaio e #spadafora rimette a posto la bilancia in Parlamento. Il peso del #M5S era esagerato risp… - OscarPennacchi : I giullari a casa, finalmente la festa è finita. Il tempo rimette ogni cosa al suo posto. Dovevano aprire il parlam… -