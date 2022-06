Casa della sinistra: “Città in ginocchio, serve intervento” (Di venerdì 24 giugno 2022) di Erika Noschese “Il disavanzo del Comune si è triplicato in tre consiliature”. Lo ha ribadito la leader dell’opposizione al Comune di Salerno, Elisabetta Barone nel corso dell’assemblea cittadina de La Casa della sinistra. Le forze politiche e civiche di opposizione, rappresentate in Comune dai consiglieri Barone, Lambiase e Pecoraro, hanno infatti chiamato a raccolta i cittadini per fare il punto e decidere le prossime iniziative di opposizione al fallimentare governo della Città. Dopo il successo dei cartelli di denuncia sul degrado del verde e dei parchi urbani, partiranno infatti nuove campagne contro lo stato di abbandono e incuria dei quartieri. L’assemblea è stata anche l’occasione per informare i residenti sulle conseguenze dell’adesione al Decreto Aiuti, che peserà notevolmente sul bilancio ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 giugno 2022) di Erika Noschese “Il disavanzo del Comune si è triplicato in tre consiliature”. Lo ha ribadito la leader dell’opposizione al Comune di Salerno, Elisabetta Barone nel corso dell’assemblea cittadina de La. Le forze politiche e civiche di opposizione, rappresentate in Comune dai consiglieri Barone, Lambiase e Pecoraro, hanno infatti chiamato a raccolta i cittadini per fare il punto e decidere le prossime iniziative di opposizione al fallimentare governo. Dopo il successo dei cartelli di denuncia sul degrado del verde e dei parchi urbani, partiranno infatti nuove campagne contro lo stato di abbandono e incuria dei quartieri. L’assemblea è stata anche l’occasione per informare i residenti sulle conseguenze dell’adesione al Decreto Aiuti, che peserà notevolmente sul bilancio ...

