Battiti Live, un cantante si getta sulla folla: tre spettatori finiscono in ospedale (Di venerdì 24 giugno 2022) Momenti di grande paura all’evento musicale Battiti Live. Durante una performance, infatti, è accaduto l’impensabile. Un cantante ha deciso di lanciarsi sulla folla presente ma è finito per ferire ben tre spettatori. Quest’ultimi sono finiti in ospedale e hanno promesso di denunciare il diretto interessato. In attesa della messa in onda sul piccolo schermo di Italia 1, Battiti Live ha iniziato le riprese in giro per la Puglia. Sono già diverse le tappe che si sono svolte finora e l’ultima ha regalato una situazione tutt’altro che piacevole: andiamo a scoprirne di più. Battiti Live: follia sul palco Nel corso dell’ultima registrazione di Battiti Live è avvenuto un ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) Momenti di grande paura all’evento musicale. Durante una performance, infatti, è accaduto l’impensabile. Unha deciso di lanciarsipresente ma è finito per ferire ben tre. Quest’ultimi sono finiti ine hanno promesso di denunciare il diretto interessato. In attesa della messa in onda sul piccolo schermo di Italia 1,ha iniziato le riprese in giro per la Puglia. Sono già diverse le tappe che si sono svolte finora e l’ultima ha regalato una situazione tutt’altro che piacevole: andiamo a scoprirne di più.: follia sul palco Nel corso dell’ultima registrazione diè avvenuto un ...

