Webuild | al via ‘cantieri in diretta’ per le infrastrutture dei cittadini

(Adnkronos) – Salire su un ponte disegnato solo nei progetti, ammirare una stazione della metropolitana ancora chiusa al pubblico, passeggiare nei tunnel dove correrà un treno ad alta velocità, ma soprattutto entrare, fisicamente o virtualmente, dentro cantieri solitamente blindati, dove vengono realizzate le grandi infrastrutture complesse. Webuild ha scelto la trasparenza e la partecipazione della cittadinanza alle fasi di costruzione delle infrastrutture con l'operazione "cantieri in diretta", per mettere al centro della ripresa dell'Italia i progetti, il lavoro in sicurezza, l'innovazione e la sostenibilità. Un progetto di comunicazione, sottolinea una nota, attiva con i territori, che unisce l'Italia, dal Nord al Sud, per far seguire da vicino anche ai non addetti ai lavori le opere che Webuild sta realizzando

