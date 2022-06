Ultime Notizie Roma del 23-06-2022 ore 09:10 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale giovedì 23 giugno Buongiorno Francesco Vitale il governo draghi oltre passa indenne anche il voto di fiducia al senato sul decreto PNR con 179 mesi dopo gli è libera della camera la risoluzione di maggioranza sul Ucraina e le comuni del premier vista del Consiglio Europeo che si apre oggi a Bruxelles la scissione nel Movimento 5 Stelle non cambia il sostegno al governo che compie assicura nei limiti delle nostre battaglie al Summit europeo atteso interesting di Roma Surprise per il gas sul quale l’unione si presenta divisa centrale la questione di energia oltre allargamento dell’Unione grandi manovre e G7 della prossima settimana in Germania del vertice nato di madre della luce della guerra in atto in Ucraina nato Rivera la casa bianca per la prima volta indicherà la Cina come ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale giovedì 23 giugno Buongiorno Francesco Vitale il governo draghi oltre passa indenne anche il voto di fiducia al senato sul decreto PNR con 179 mesi dopo gli è libera della camera la risoluzione di maggioranza sul Ucraina e le comuni del premier vista del Consiglio Europeo che si apre oggi a Bruxelles la scissione nel Movimento 5 Stelle non cambia il sostegno al governo che compie assicura nei limiti delle nostre battaglie al Summit europeo atteso interesting diSurprise per il gas sul quale l’unione si presenta divisa centrale la questione di energia oltre allargamento dell’Unione grandi manovre e G7 della prossima settimana in Germania del vertice nato di madre della luce della guerra in atto in Ucraina nato Rivera la casa bianca per la prima volta indicherà la Cina come ...

