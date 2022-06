Salernitana: Ederson saluta e resta in A, Di Tacchio scende in B (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In arrivo due cessioni in casa Salernitana. Stanno infatti per salutare sia Ederson che Di Tacchio. Il brasiliano, tra le rivelazioni dei granata targati Davide Nicola, è ormai a un passo dall’Atalanta. L’accordo è stato già trovato, i nerazzurri verseranno circa 15 milioni di euro nelle casse campane oltre a due contropartite. Una di queste dovrebbe essere il difensore Lovato, reduce dall’esperienza al Cagliari, l’altra dovrebbe essere Okoli, promosso in serie A con la Cremonese al termine della passata stagione. Un addio importante, al quale farà seguito quello dell’ex capitano. Di Tacchio è ormai un calciatore della Ternana, avendo trovato l’accordo con le fere per un contratto triennale. Gli annunci dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In arrivo due cessioni in casa. Stanno infatti perre siache Di. Il brasiliano, tra le rivelazioni dei granata targati Davide Nicola, è ormai a un passo dall’Atalanta. L’accordo è stato già trovato, i nerazzurri verseranno circa 15 milioni di euro nelle casse campane oltre a due contropartite. Una di queste dovrebbe essere il difensore Lovato, reduce dall’esperienza al Cagliari, l’altra dovrebbe essere Okoli, promosso in serie A con la Cremonese al termine della passata stagione. Un addio importante, al quale farà seguito quello dell’ex capitano. Diè ormai un calciatore della Ternana, avendo trovato l’accordo con le fere per un contratto triennale. Gli annunci dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. L'articolo ...

