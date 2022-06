Juventus, si accelera per Cambiaso: una contropartita per superare la concorrenza (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri fanno sul serio per Cambiaso del Genoa e avrebbero in mano una carta per superare la concorrenza La Juventus fa sul serio per Andrea Cambiaso. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, non hanno intenzione di mollare la presa e sono pronti a rilanciare dopo il primo incontro. Il Genoa vuole 10 milioni di euro e la Juve, consapevole del gradimento di Atalanta e Inter, è disposta ad accelerare offrendo anche il cartellino di Filippo Ranocchia come parziale contropartita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri fanno sul serio perdel Genoa e avrebbero in mano una carta perlaLafa sul serio per Andrea. I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, non hanno intenzione di mollare la presa e sono pronti a rilanciare dopo il primo incontro. Il Genoa vuole 10 milioni di euro e la Juve, consapevole del gradimento di Atalanta e Inter, è disposta adre offrendo anche il cartellino di Filippo Ranocchia come parziale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

