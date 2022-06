Gli ascolti del mercoledì: vince Chi l’ha visto, Caterina Balivo parte dal 2,7% di share (Di giovedì 23 giugno 2022) Nuove sfide al mercoledì sera, vecchi vincitori. Per Chi l’ha visto anche quella che si sta per concludere, si dimostra una edizione più che vincente. Il programma di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, nella serata del 22 giugno 2022, è risultato essere il più visto della serata, raggiungendo quasi i 2 milioni di spettatori. In spettatori, un numero molto simile a quello incassato da Rai 1 che però, a causa dello share, resta indietro. Chi l’ha visto si conferma quindi uno dei cavalli di battaglia della rete e si prepara a tornare a settembre, con una nuova edizione. I casi di cui parlare, purtroppo, non mancano mai. La cronaca nera italiana ogni giorno, racconta di drammatici omicidi, di scomparse, di casi da rivolvere e il programma di Federica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022) Nuove sfide alsera, vecchi vincitori. Per Chianche quella che si sta per concludere, si dimostra una edizione più chente. Il programma di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, nella serata del 22 giugno 2022, è risultato essere il piùdella serata, raggiungendo quasi i 2 milioni di spettatori. In spettatori, un numero molto simile a quello incassato da Rai 1 che però, a causa dello, resta indietro. Chisi conferma quindi uno dei cavalli di battaglia della rete e si prepara a tornare a settembre, con una nuova edizione. I casi di cui parlare, purtroppo, non mancano mai. La cronaca nera italiana ogni giorno, racconta di drammatici omicidi, di scomparse, di casi da rivolvere e il programma di Federica ...

zm93xme : @GIADX28 ascolti gli australiani che non di lavano - CarifiEnza : @salvatorebrizzi Premetto che ti stimo e mi piace quello che scrivi. L'unica cosa che a volte sento un pò esagerato… - laura_lauril : @fratotolo2 Allora lui ripete per sentito dire. Piuttosto ascolti ciò che gli italiani chiedono. Basta sanzioni noi… - tutto_travaglio : #Cartabianca, la scelta di non trasmettere la conferenza stampa di Di Maio ha aiutato gli ascolti? - Tvblog… - SpazioWrestling : WWE: In aumento anche gli ascolti di NXT (21 giugno) #WWE #NXT -