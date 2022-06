Da quando mi ha lasciata sono triste e non mi va di fare nulla (Di giovedì 23 giugno 2022) quando finisce un amore è sempre un trauma: dopo tanto tempo insieme, in cui si è condiviso il sentimento e l’intimità, la tv sul divano e le passeggiate in centro, lasciarsi è come demolire una costruzione che avevamo edificato insieme. Ma se chi lascia apre un nuovo capitolo della sua vita, chi viene lasciata cade nella disperazione. Ma tornare a sorridere si può e si deve. La vita è troppo bella per sciupare il tempo piangendo. E allora bisogna ricorrere al metodo delle sei “R”, ovvero riprendersi, ridimensionare, ricominciare, rinnovare, rigenerarci e ridere. Riprendersi Si dice che per riprendersi dal “lutto” di una storia finita ci vogliono 90 giorni. Tre mesi in cui abbiamo il tempo per elaborare il dolore, la perdita, la nostalgia. In cui ci facciamo del male con domande tipo “Cosa ho sbagliato? Anzi, cosa c’è di sbagliato in me?”. È legittimo ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022)finisce un amore è sempre un trauma: dopo tanto tempo insieme, in cui si è condiviso il sentimento e l’intimità, la tv sul divano e le passeggiate in centro, lasciarsi è come demolire una costruzione che avevamo edificato insieme. Ma se chi lascia apre un nuovo capitolo della sua vita, chi vienecade nella disperazione. Ma tornare a sorridere si può e si deve. La vita è troppo bella per sciupare il tempo piangendo. E allora bisogna ricorrere al metodo delle sei “R”, ovvero riprendersi, ridimensionare, ricominciare, rinnovare, rigenerarci e ridere. Riprendersi Si dice che per riprendersi dal “lutto” di una storia finita ci vogliono 90 giorni. Tre mesi in cui abbiamo il tempo per elaborare il dolore, la perdita, la nostalgia. In cui ci facciamo del male con domande tipo “Cosa ho sbagliato? Anzi, cosa c’è di sbagliato in me?”. È legittimo ...

