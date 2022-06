Briatore contro reddito di cittadinanza: “Va sospeso da aprile a ottobre, abbiamo bisogno di lavoratori” (Di giovedì 23 giugno 2022) Sospendere il reddito di cittadinanza in alcuni mesi dell’anno così da avere personale a lavoro. E’ questa la proposta di Flavio Briatore che interviene nuovamente sul sussidio. “È giusto sospenderlo da aprile fino a ottobre perché noi abbiamo bisogno di gente che vuole lavorare” dice l’imprenditore ospite de La Zanzara su Radio24. “Beh sicuro, ho visto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Sospendere ildiin alcuni mesi dell’anno così da avere personale a lavoro. E’ questa la proposta di Flavioche interviene nuovamente sul sussidio. “È giusto sospenderlo dafino aperché noidi gente che vuole lavorare” dice l’imprenditore ospite de La Zanzara su Radio24. “Beh sicuro, ho visto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

