Turista aggredita a Roma, arrestato 26enne etiope (Di mercoledì 22 giugno 2022) La donna è stata colpita con un pugno alla testa vicino a piazza Venezia. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia locale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) La donna è stata colpita con un pugno alla testa vicino a piazza Venezia. L'aggressore è statodalla polizia locale

