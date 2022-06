Sentite Calhanoglu: «Perdemmo il derby per colpa di Inzaghi, sostituì me e Perisic» (poi la retromarcia) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Altro che le polemiche napoletane per l’intervista non autorizzata concessa da Politano in vacanza, Calhanoglu ha parlato dalla Turchia e ha totalmente dimenticato la massima di Benitez “il calcio è bugia”. Ha preso un antidoto contro l’ipocrisia e ha rilasciato un’intervista che mette nero su bianco le responsabilità per il mancato scudetto dell’Inter. Penso di aver contribuito positivamente al rendimento della squadra. Sono molto felice all’Inter e la squadra sta bene. Al Milan nessuno gridava il mio nome, all’Inter sì, lo fanno anche mentre mi sto scaldando per entrare. L’Inter è molto più forte del Milan, abbiamo perso il derby perché improvvisamente al 75? io e Perisic siamo stati sostituiti. Eravamo avanti e abbiamo perso. L’allenatore ha delle responsabilità in quella partita. In Coppa invece li abbiamo battuti per 3-0. Bum. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Altro che le polemiche napoletane per l’intervista non autorizzata concessa da Politano in vacanza,ha parlato dalla Turchia e ha totalmente dimenticato la massima di Benitez “il calcio è bugia”. Ha preso un antidoto contro l’ipocrisia e ha rilasciato un’intervista che mette nero su bianco le responsabilità per il mancato scudetto dell’Inter. Penso di aver contribuito positivamente al rendimento della squadra. Sono molto felice all’Inter e la squadra sta bene. Al Milan nessuno gridava il mio nome, all’Inter sì, lo fanno anche mentre mi sto scaldando per entrare. L’Inter è molto più forte del Milan, abbiamo perso ilperché improvvisamente al 75? io esiamo stati sostituiti. Eravamo avanti e abbiamo perso. L’allenatore ha delle responsabilità in quella partita. In Coppa invece li abbiamo battuti per 3-0. Bum. ...

