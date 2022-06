Proposta di matrimonio in Namibia, spunta Mourinho: 'Sei tu lo Special' (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA - José Mourinho ha lasciato ieri la Namibia dopo un viaggio mozzafiato con la famiglia, ma il tecnico nei giorni scorsi è stato anche testimone di una scena romantica nel deserto del paese ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA - Joséha lasciato ieri ladopo un viaggio mozzafiato con la famiglia, ma il tecnico nei giorni scorsi è stato anche testimone di una scena romantica nel deserto del paese ...

Pubblicità

sportli26181512 : Proposta di matrimonio in Namibia, spunta Mourinho: 'Sei tu lo Special': Incredibile scena nel deserto del paese af… - Gabry89 : Ogni tanto vedo queste foto mentre fate la vostra proposta di matrimonio e, sono carine certo, ma spesso sono solo… - MayeniVazquez : RT @SimonettiEmma: Il filo rosso?????? Ci hanno regalato il mondo in questi anni ma le cose davvero private no es. la proposta di matrimonio,… - lucinedinatale : RT @fortheh0ney: io che dopo aver fatto eye contact mi aspetto che crush mi abbia già cercata su instagram e si stia preparando a fare la p… - fortheh0ney : io che dopo aver fatto eye contact mi aspetto che crush mi abbia già cercata su instagram e si stia preparando a fa… -