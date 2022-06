Pianeterranea | la dieta falla così | ti aiuta a stare in forma e non distruggi il pianeta

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La nostraMediterranea è famosa in tutto il mondo. Salute e benessere in un mix che non esclude nessuno elemento, non dà restrizioni. Ma ancora più attuale la… Si tratta di un regime alimentare che mette in correlazione il benessere fisico con una giusta e bilanciata alimentazione con il rispetto verso il nostro. Una, la, che non esclude elementi essenziali, tutto è ben bilanciato, senza ricorrere a particolari restrizioni.la: tiine nonil. curiosauro.itLache riduce i rischi cardio- ...