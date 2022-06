Melone troppo maturo? Fai così rimarrai senza parole! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo utilizzare il Melone se ci siamo accorti che è troppo maturo e non è il massimo. Come sappiamo sono il frutto per eccellenza dell’estate, ovvero i meloni, ma essendo chiusi quando li compriamo non sempre sono buoni, oppure capita che sono o troppo acerbi o troppo maturi. (pixabay)Insomma avere un Melone buono è un po’ una questione di fortuna, ma se ci accorgiamo che è troppo maturo noi oggi vi diamo un consiglio che apprezzerete moltissimo, ne siamo assolutamente certi. Ecco che possiamo realizzare una buonissima confettura, utilizzano i meloni che abbiamo, quindi i retati, oppure i cantalupo, insomma quello che avete a disposizione, ma cosa ci occorre? meloni maturi 2 kg (1 kg di polpa ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vediamo insieme come possiamo utilizzare ilse ci siamo accorti che èe non è il massimo. Come sappiamo sono il frutto per eccellenza dell’estate, ovvero i meloni, ma essendo chiusi quando li compriamo non sempre sono buoni, oppure capita che sono oacerbi omaturi. (pixabay)Insomma avere unbuono è un po’ una questione di fortuna, ma se ci accorgiamo che ènoi oggi vi diamo un consiglio che apprezzerete moltissimo, ne siamo assolutamente certi. Ecco che possiamo realizzare una buonissima confettura, utilizzano i meloni che abbiamo, quindi i retati, oppure i cantalupo, insomma quello che avete a disposizione, ma cosa ci occorre? meloni maturi 2 kg (1 kg di polpa ...

Pubblicità

_Chiara_Mente_ : Io lo so che può sembrare un'eresia, ma il melone condito con capperi salati e tahin è troppo buono. - jvncloud : @jk3rowr l’anguria buona ma troppo overrated secondo me troppo succosa il melone è buono ma dopo un po’ ti scassi il cazzo del sapore - blad_72 : @Nick__be Forse hai mangiato un pochino troppo . Ieri sera prosciutto crudo e melone e pane bianco e bollicine Fr… - LucaNasir_33 : @lauraboom1 Per me dipende dai momenti ma il gusto del melone è troppo buono - khamul2k12 : @GretaForse ?? Adolfo di Svezia mangiò tanto da non riuscire a digerire e morì. Caviale, aragoste e champagne. Dico… -