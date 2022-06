Lo spogliarello di Elisabetta Gregoraci nell’autunno di Rai2 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci è pronta a spogliarsi per una ‘giusta causa’. Dopo l’impegno televisivo con Battiti Live su Italia1, la conduttrice calabrese con ogni probabilità sbarcherà su Rai2, in autunno, come concorrente di Chi Si Spoglia Vince, la nuova trasmissione condotta da Mara Maionchi. Ad anticipare il nome della Gregoraci è stato Dagospia. Elisabetta farà quindi parte del gruppo di 16 vip - equamente divisi tra uomini e donne – che sarà chiamato a realizzare uno spogliarello in stile Full Monty. Nonostante le premesse, il fine del programma è assolutamente nobile (e un tantino ipocrita?): sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione medica. E la Gregoraci ha perso sua madre a causa di un tumore al ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022)è pronta a spogliarsi per una ‘giusta causa’. Dopo l’impegno televisivo con Battiti Live su Italia1, la conduttrice calabrese con ogni probabilità sbarcherà su, in autunno, come concorrente di Chi Si Spoglia Vince, la nuova trasmissione condotta da Mara Maionchi. Ad anticipare il nome dellaè stato Dagospia.farà quindi parte del gruppo di 16 vip - equamente divisi tra uomini e donne – che sarà chiamato a realizzare unoin stile Full Monty. Nonostante le premesse, il fine del programma è assolutamente nobile (e un tantino ipocrita?): sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione medica. E laha perso sua madre a causa di un tumore al ...

