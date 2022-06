Koulibaly: « Napoli c’è molto amore, la squadra punta allo scudetto» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Koulibaly sul Napoli e il futuro della squadra: «Ho un legame speciale coi napoletani. Ci saranno alcuni cambiamenti» Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista a BBC Sport Africa. Ecco le parole del difensore nel mirino di Juventus e Barcellona. Napoli – «A Napoli c’è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il tuo nome. Sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, ho un legame speciale coi napoletani che sono anche i primi tifosi del Senegal. Ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa». FUTURO Napoli – «Perderemo alcuni giocatori, altri se ne andranno perché hanno il contratto in scadenza. Ci saranno alcuni cambiamenti. Ma so che il Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole disule il futuro della: «Ho un legame speciale coi napoletani. Ci saranno alcuni cambiamenti» Kalidouha rilasciato un’intervista a BBC Sport Africa. Ecco le parole del difensore nel mirino di Juventus e Barcellona.– «Ac’è, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il tuo nome. Sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, ho un legame speciale coi napoletani che sono anche i primi tifosi del Senegal. Ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa». FUTURO– «Perderemo alcuni giocatori, altri se ne andranno perché hanno il contratto in scadenza. Ci saranno alcuni cambiamenti. Ma so che il...

Pubblicità

claudioruss : #Koulibaly: '#SerieA? Non posso dire d'essere totalmente felice, i fan erano un po' scontenti perché volevano che l… - forumJuventus : (Gds) 'Juventus: assalto a Koulibaly. Il Napoli chiede 40 milioni e potrebbe chiedere Gatti nell'operazione'?… - GoalItalia : 'Un legame speciale, a Napoli c'è tanto amore' Koulibaly allontana le voci di mercato ?? - cmdotcom : #Napoli, #Koulibaly ambiguo: 'Non sono felice dopo la scorsa stagione. Perderemo dei giocatori, ma...'… - zazoomblog : Koulibaly sul futuro: “Perderemo alcuni giocatori ma il Napoli farà di tutto per lottare per lo Scudetto” -… -