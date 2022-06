Estate: le bevande che ti aiutano veramente (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ecco quali sono le bevande che ci aiutano ad affrontare meglio l’Estate donandoci freschezza e leggerezza Quest’anno l’Estate è arrivata con largo anticipo rispetto alla data prestabilita del 21 giugno. Le temperature molto calde, infatti, si sono fatte vedere già dalla metà di maggio, con la colonnina di mercurio che spesso ha sfiorato i 30°. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ecco quali sono leche ciad affrontare meglio l’donandoci freschezza e leggerezza Quest’anno l’è arrivata con largo anticipo rispetto alla data prestabilita del 21 giugno. Le temperature molto calde, infatti, si sono fatte vedere già dalla metà di maggio, con la colonnina di mercurio che spesso ha sfiorato i 30°. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Gianluc54410558 : @MonicaR09570209 @PiramideRossa Certo ma non puoi dire che una pizza deve costare 15 euro altrimenti non ci rientri… - RitaNigronr : #Estate Vorrei ricordare a tutti che: “è piena facoltà del cittadino introdurre cibo e bevande negli… - ilgiornale : Tutti gli infusi per combattere la calura estiva: menta, karkadé e frutti di stagione, pieni di antiossidanti e val… - arwen0506 : RT @2002MMAD0691: #Buongiorno Oggi sarebbe la giornata più calda : solstizio d'estate ed effettivamente c'è un caldo torrido, si soffoca pr… - massimo4951 : RT @2002MMAD0691: #Buongiorno Oggi sarebbe la giornata più calda : solstizio d'estate ed effettivamente c'è un caldo torrido, si soffoca pr… -