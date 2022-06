“Centro democratico”. Di Maio si aggrappa a Tabacci per salvarsi in Senato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si sta lavorando in queste ore alla costituzione del gruppo di Luigi Di Maio ‘Insieme per il futuro' anche al Senato. A Palazzo Madama è necessario l'uso di un simbolo presentato alle ultime politiche e, come riferisce l'Adnkronos, ci sarebbe l'accordo con Bruno Tabacci per l'utilizzo del simbolo di Centro democratico. Alla Camera, invece, il gruppo ‘Insieme per il futuro' è già stato costituito senza utilizzo di altri simboli, visto che il regolamento non lo prevede. In giornata, il ministro degli Esteri ex M5S avrebbe sentito Tabacci per l'accordo sull'uso del simbolo. Nel frattempo è ancora guerra di numeri tra contiani e dimaiani. Al Senato l'ex M5s Fenu che aveva aderito a ‘Insieme per il futuro' ha tolto la firma. A sostituirlo potrebbe essere la ex ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si sta lavorando in queste ore alla costituzione del gruppo di Luigi Di‘Insieme per il futuro' anche al. A Palazzo Madama è necessario l'uso di un simbolo presentato alle ultime politiche e, come riferisce l'Adnkronos, ci sarebbe l'accordo con Brunoper l'utilizzo del simbolo di. Alla Camera, invece, il gruppo ‘Insieme per il futuro' è già stato costituito senza utilizzo di altri simboli, visto che il regolamento non lo prevede. In giornata, il ministro degli Esteri ex M5S avrebbe sentitoper l'accordo sull'uso del simbolo. Nel frattempo è ancora guerra di numeri tra contiani e dimaiani. All'ex M5s Fenu che aveva aderito a ‘Insieme per il futuro' ha tolto la firma. A sostituirlo potrebbe essere la ex ...

Pubblicità

tempoweb : Insieme per il futuro, Luigi #DiMaio ha l’accordo con Bruno #Tabacci: via libera al simbolo di “Centro democratico”… - senzasinistra : @kurz23 ammesso sia vero se prendi voti di Sx e poi li usi subito per governare con la destra (Lega) e poi con il P… - rbonanni1 : RT @formichenews: Un centro all’altezza di #Draghi. Serve un progetto aggregativo in grado di ripristinare le radici partecipative nell’hu… - formichenews : Un centro all’altezza di #Draghi. Serve un progetto aggregativo in grado di ripristinare le radici partecipative n… - dadosca : @mbartolotta63 non molto meglio ad averlo dato al partito di sinistra, poi centro-sinistra, poi democratico, poi progressista, poi... -