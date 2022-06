Antonio Caliendo: “Non faccio affari con De Laurentiis. Non mi piace” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il noto procurato di calcio, Antonio Caliendo, ha svelando dei retroscena sulrapporto con De Laurentiis: “Non lavoro con lui perché a pelle non mi piace. Non c’è un motivo preciso e non mi ha fatto nulla. Anzi apprezzo anche il suo modo di lavorare, è uno dei pochi presidenti ad aver guadagnato col calcio”. Poi ha accennato qualcosa sui, sempre più comuni, investimenti da parte di società straniere: “Quelli come ADL e Lotito hanno dimostrato di poter competere a livello di fondi. RedBird ha destinato solo 50 milioni di euro per il mercato. E’ quindi più forte Lotito o RedBird? Prima di dire che gente che sa fare calcio possa sparire, io ci penserei molto” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il noto procurato di calcio,, ha svelando dei retroscena sulrapporto con De: “Non lavoro con lui perché a pelle non mi. Non c’è un motivo preciso e non mi ha fatto nulla. Anzi apprezzo anche il suo modo di lavorare, è uno dei pochi presidenti ad aver guadagnato col calcio”. Poi ha accennato qualcosa sui, sempre più comuni, investimenti da parte di società straniere: “Quelli come ADL e Lotito hanno dimostrato di poter competere a livello di fondi. RedBird ha destinato solo 50 milioni di euro per il mercato. E’ quindi più forte Lotito o RedBird? Prima di dire che gente che sa fare calcio possa sparire, io ci penserei molto” SportFace.

