WWE: Rhea Ripley commenta il suo infortunio (Di martedì 21 giugno 2022) Rhea Ripley si era conquistata l’opportunità di sfidare Bianca Belair per il Raw Women’s Championship in un match che si sarebbe dovuto tenere a Money In The Bank. I piani però hanno subìto un cambiamento e ciò è dovuto al fatto che Rhea non ha ottenuto il via libera dai medici per lottare a causa di un infortunio. Si torna presto A sostituire la Ripley contro Bianca Belair sarà quindi Carmella che ha sfruttato l’occasione e si è aggiudicata il posto nell’incontro. Rhea ha però voluto commentare il suo stop su Twitter e l’ha fatto in maniera molto particolare facendo riferimento a DragonBall, ecco il suo post: Soon. ?? pic.twitter.com/Oc7abdikJ4— RheaRipley WWE (@RheaRipley WWE) June ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022)si era conquistata l’opportunità di sfidare Bianca Belair per il Raw Women’s Championship in un match che si sarebbe dovuto tenere a Money In The Bank. I piani però hanno subìto un cambiamento e ciò è dovuto al fatto chenon ha ottenuto il via libera dai medici per lottare a causa di un. Si torna presto A sostituire lacontro Bianca Belair sarà quindi Carmella che ha sfruttato l’occasione e si è aggiudicata il posto nell’incontro.ha però volutore il suo stop su Twitter e l’ha fatto in maniera molto particolare facendo riferimento a DragonBall, ecco il suo post: Soon. ?? pic.twitter.com/Oc7abdikJ4—WWE (@WWE) June ...

Pubblicità

IsolaWrestling : WWE: QUAL È LA VERA NATURA DELL’INFORTUNIO DI RHEA RIPLEY? - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Qual è la vera natura dell'infortunio di Rhea Ripley? - - SpazioWrestling : WWE: Mistero sullo stato di salute di Rhea Ripley #RheaRipley #WWE - SpazioWrestling : WWE: Rhea Ripley salta Money in the Bank per infortunio, ecco chi sfiderà Bianca Belair #RheaRipley #WWE #MITB - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Rhea Ripley out per infortunio, il suo posto a Money In The Bank sarà preso da Carmella -… -