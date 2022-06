Pos obbligatorio dal 30 giugno: per chi, sanzioni previste e incentivi (Di martedì 21 giugno 2022) Si avvicina la data del 30 giugno, giorno in cui entreranno in vigore le sanzioni pecuniarie per tutti i commercianti e i professionisti che non si sono ancora dotati del Pos obbligatorio, o che negano ai clienti i pagamenti cashless. Niente più risposte del tipo “non abbiamo il Pos”, “non accettiamo bancomat” o “non accettiamo bancomat sotto i 10 euro”, anche un caffè si potrà pagare con bancomat e carte. Favorire i pagamenti elettronici, combattere l’evasione fiscale e facilitare il più possibile a cittadini e clienti la vita, nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, togliendo ai commercianti ogni possibilità di rifiuto e riducendo anche furti e rapine: questo è l’obiettivo del Governo, che aveva già reso il Pos obbligatorio nel 2013, rimandando tuttavia l’applicazione delle ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 giugno 2022) Si avvicina la data del 30, giorno in cui entreranno in vigore lepecuniarie per tutti i commercianti e i professionisti che non si sono ancora dotati del Pos, o che negano ai clienti i pagamenti cashless. Niente più risposte del tipo “non abbiamo il Pos”, “non accettiamo bancomat” o “non accettiamo bancomat sotto i 10 euro”, anche un caffè si potrà pagare con bancomat e carte. Favorire i pagamenti elettronici, combattere l’evasione fiscale e facilitare il più possibile a cittadini e clienti la vita, nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, togliendo ai commercianti ogni possibilità di rifiuto e riducendo anche furti e rapine: questo è l’obiettivo del Governo, che aveva già reso il Posnel 2013, rimandando tuttavia l’applicazione delle ...

