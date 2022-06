Omicidio Elena Del Pozzo | mamma shock | “Ecco come l’ho uccisa”

Leggi su chihaucciso

(Di martedì 21 giugno 2022) Emergono nuovi inquietanti dettagli in merito al delitto diDel, la bambina siciliana di quasi cinque annidalla madre, la 23enne Martina Patti, rea confessa dell’della figlia. “Ho portatoin questo campo e le ho fatto del male. Non ricordo bene, perché ero girata e non volevo guardare”: così ha raccontato la donna al gip di Catania, Daniela Monaco Crea.Del, il contenuto dell’ordinanza Emergono in queste ore stralci dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti di Martina Patti per l’premeditato aggravato e l’occultamento di cadavere della figliaDel, resi noti da Corriere della Sera e La Sicilia. Secondo il ...